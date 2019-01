Me Madické Niang: « Khalifa Sall doit être libre… Si je suis élu, ça fait partie des premières mesures que je vais prendre »

En visite hier à Rebeuss, le leader de la coalition « Madické 2019 » n’a pas fait dans la langue de bois par rapport à l’objet de sa rencontre avec Khalifa Sall. "Je suis venu le rencontrer en tant que candidat. Tout le monde sait que Khalifa Sall a son électorat propre. Et cet électorat peut permettre à un candidat de gagner Dakar et d’être en très bonne position dans ces élections », soutient-il d’emblée.



Révélant avoir trouvé en prison « un homme moralement très fort, qu’il a encouragé pour l’épreuve qu’il traverse », Me Madické Niang promet que sa « priorité » sera de « réparer l’injustice » dont il est victime. « je l’ai dit et répété, je suis contre l’instrumentalisation de la justice pour éliminer des adversaires. C’est pourquoi aujourd’hui, avec les décisions de la Cedeao et du Comité des de l’homme de l’Onu, Khalifa Sall doit être libéré. Et si Dieu me permet d’être élu, ça fait partie des premières mesures que je prendrais ».



En outre, Me Madické Niang trouve que « c’est tout à fait normal » que les candidats de l’opposition aillent soutenir Khalifa Sall en prison et sollicitent le soutien de l’ancien patron de Dakar, parce que « Khalifa Sall représente beaucoup de de choses pour les Sénégalais ».















Les Echos

