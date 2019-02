Me Madické Niang à Mbacké Kadior: "Travailler pour Macky Sall, c’est trahir la bénédiction de Serigne Mountakha"

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

En meeting à Mbacké Kadior hier, Me Madické Niang a une nouvelle fois démenti l’information selon laquelle sa candidature serait parrainée par Macky Sall. Selon lui, une telle attitude serait trahir la bénédiction du Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké.



« J’ai démontré que ma candidature était une alternative (au Pds) et qu’elle n’était nullement téléguidée par Macky Sall, explique-t-il à la RFM. Je disais à ami mouride que venir devant le Khalife pour demander sa bénédiction, pour lui dire que je veux être candidat, il faut prier pour moi alors que je travaille pour Macky Sall, c’est trahir sa bénédiction. Je ne peux jamais versé dans une telle attitude. »



Le candidat « Madické 2019 » qui affiche sa détermination à succéder à Macky Sall, annonce de nouveaux ralliements dans les prochains. «Ma coalition se grossit de jour en jour. Beaucoup de membres du Comité Directeur du Pds m’ont rejoint et d’autres le feront ce mercredi ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos