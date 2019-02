Me Madické Niang dénonce l’agression de Pastef/ Les Patriotes à Saint-Louis

En meeting hier, à Kanel dans le Fouta, Me Madické Niang a condamné cette violence qui commence à émailler la campagne électorale. Praticien du droit et avocat à la cour, le candidat de la coalition Madické2019 a appelé les autorités judiciaires à réagir face ces attaques violentes de Saint-Louis, sur des partisans du Pastef.



« Hier, on a agressé des militants de Sonko. Ce n’est pas juste. Je demande au procureur et aux autorités judiciaires de s’autosaisir et que les fautifs soient punis, de même que les commanditaires », a dénoncé Me Niang.













L’Observateur



