Me Madické Niang exécute le Ndiguel du Khalife : « J'arrête définitivement la politique » Me Madické Niang exécute le Ndiguel du Khalife des mourides. « J'arrête définitivement la politique », a-t-il, en effet, annoncé à ses alliés de la dernière élection présidentielle, selon L'Observateur. Serigne Mountakha Mbacké avait fait cette demande à l’ancien ministre des Affaires étrangères, juste après l’avoir réconcilié avec son ancien mentor, l’ancien chef de l’Etat, me Abdoulaye Wade.

