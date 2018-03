Me Madické Niang : « la suspension du procès peut intervenir… »

Venu soutenir Khalifa au tribunal, Me Madické Niang soutient que même si l'immunité parlementaire du maire de Dakar a été levée, Khalifa Sall reste un député du peuple sénégalais. Pour cette raison, les députés se sont déplacés pour soutenir leur pair. Se disant confiant, il explique que la suspension du procès pour la comparution des co-prévenus du député-maire, peut intervenir dans la décision du juge.



« Ça peut intervenir. J’ai plaidé dans des affaires dans lesquelles les prévenus qui étaient libres, n’ont pas comparu; le tribunal n’en a pas tenu compte et a vidé le délibéré. D’autant plus que le jugement leur était opposable. Ils ont déjà comparus. J’ai plaidé dans des affaires dans lesquelles le tribunal a exigé la présence des prévenus et a renvoyer l'audience pour ce faire. Eux, ils préfèrent suspendre et demander la présence de tous les prévenus, c’est dans le cadre des prérogatives qui sont dévolus au juge, c’est normal, nous attendons maintenant la suite », a expliqué Me Madické Niang.













Fanta Diallo Ba

