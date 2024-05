Réparation des préjudices et engagement gouvernemental : Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite à Mbour 4 Visite du Président Bassirou Diomaye Faye à Mbour 4 : Un pas vers le développement Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entrepris une visite inattendue ce mercredi 1er mai 2024, à Mbour 4, dans le département de Thiès. Cette démarche surprenante fait suite à sa récente décision de suspendre les travaux de construction dans certaines zones, dans le but de régler les litiges fonciers persistants.



Cette visite marque un tournant significatif dans la gestion foncière du pays, illustrant l'engagement accru de l'État sénégalais envers cette question cruciale. En effet, cette initiative démontre l'importance accordée par le Président Faye, à la résolution des problèmes fonciers et à la restauration de la justice pour tous les citoyens.





Son Excellence, le président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a entrepris ce matin, une visite sur le site de Mbour 4. Cette zone d'intérêt stratégique, comprend deux parties distinctes : la première, dans la Commune de Thiès Ouest, Thiès, et la seconde, plus récente, s'étend sur plus de 2 000 hectares, dans la Commune de Keur Mousseu. Cette visite souligne l'engagement du gouvernement en faveur du développement régional et de la croissance économique.

Selon les informations relayées par Leral, toutes les personnes ayant subi des préjudices, que ce soit à travers des actes illégaux ou des démolitions de maisons, ont vu leurs droits rétablis. Les autorités compétentes, sous la direction du directeur des impôts et du domaine de Thiès, ont pris des mesures concrètes pour réparer les torts causés. Cette action dénote d'une volonté gouvernementale forte de rétablir l'équité et de garantir la sécurité juridique des biens immobiliers.



Il convient également de clarifier que les scandales mentionnés, notamment celui de Keur Mousso concernant les 3000 hectares, sont distincts de la situation à M'bour 4. Ces faits ne sont en aucun cas liés aux réparations entreprises dans la région de M'bour 4, soulignant ainsi la spécificité et la précision de l'intervention gouvernementale.



La présence du Président FAYE sur le terrain démontre sa volonté de comprendre directement les réalités et les besoins des populations affectées. Cette approche empathique et proactive constitue un pas décisif vers la résolution des litiges fonciers et la promotion d'une gouvernance transparente et équitable.



En conclusion, la visite du Président FAYE à M'bour 4 symbolise un engagement résolu en faveur de la justice et de la réparation des préjudices subis par les citoyens. C'est un signal fort de l'attention et de la détermination du gouvernement à garantir les droits fonciers et à promouvoir le développement durable dans tout le pays.







