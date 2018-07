"Me Madické Niang veut être le candidat du PDS, mais, a peur de s'assumer", selon Pape Samba Mboup

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Dans ses confidences faites à sourceA, celui qui a été exclu du parti de Me Abdoulaye Wade confie que, certains hauts responsables du parti libéral ont l’ambition de porter la candidature du parti autrement dit, « ils sont convaincus que, avec Karim, ça ne passe pas. C’est le cas de Me Madické Niang qui m’a ouvertement dit sa ferme volonté de briguer les suffrages des sénégalais sous la bannière du Pds », révèle-t-il.



Pape Samba Mboup, ancien chef de cabinet du prédécesseur de Macky Sall, insiste : « Me Madické m’a demandé de faire sa promotion dans le sens d’asseoir sa candidature, sans que personne ne sache que c’est lui-même qui est derrière moi. Mais, quand le deal a été porté sur la place publique, puisque j’avais commencé à porter le combat, il a eu peur et n’a pas voulu s’assumer ».

SourceA

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook