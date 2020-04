Me Malick Sall : « Hissène Habré n’a pas été libéré, il est toujours en détention » Hissène Habré n’a pas été libéré, il est toujours en détention, selon le ministre de la Justice, Me Malick Sall. Il a été autorisé à purger sa peine chez lui pendant 2 mois, en raison de la situation sanitaire avec le Covid-19.

« C’est une décision du juge d’application des peine après avoir examiner la demande d’Hissène Habré. Ce n’est pas une décision du président de la République. Il ne bénéficie pas de grâce présidentielle, il va purger sa peine chez lui pendant 2 mois, sous forte surveillance des gardes pénitentiaires. Il ne bénéficie pas de libération conditionnelle », a précisé Me Malick Sall dans des propos relayés par la Rfm.

