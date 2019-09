Me Malick Sall, ministre de la Justice : «C’est Khalifa Sall qui a demandé la grâce »

Lundi 30 Septembre 2019

L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall et ses deux codétenus, Mbaye Touré et Yaya Bodian ont bénéficié dimanche d’une remise totale des peines ou grâce, synonyme de leur mise en liberté. Interrogé sur Sud-Fm dans son édition spéciale, le garde des Sceaux a affirmé que cette « décision a été prise à la demande de ceux qui en ont bénéficié, Khalifa Sall et autres. En tout cas, Khalifa Sall, sous couvert de ses avocats, donc j’estime que c’est Khalifa Sall, qui a demandé. En tout cas, la requête a été présentée au nom de Khalifa Sall et compagnie ».

« Le décret a été signé par le chef de l’Etat, qui me l’a transmis, détaille-t-il. Dernièrement, le chef de l’Etat avait rappelé à tout un chacun que la grâce est une prérogative que la Constitution lui accorde à lui tout seul. Et s’il y a quelqu’un, dans ce pays-là, qui est informé, c’est le Chef de l’Etat. Et, du moment où il a toutes les informations en main et s’il estime que toutes les conditions sont remplies, effectivement, il prend sa décision ».



