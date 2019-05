Me Masokhna Kane : « le chef de l’Etat n’a aucune considération pour les associations consuméristes » C’est un véritable coup de gueule qu’a poussé le président de SOS consommateurs, ce vendredi. Soulignant que « les consuméristes n’ont pas été invités au dialogue national », ME Masokhna Kane a déclaré sur la RFM que « le chef de l’Etat n’a aucune considération pour les associations de consommateurs ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2019 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

L’avocat ajoute, d’ailleurs, qu’ « aucun membre d’associations de consommateurs, n’a été invité aux dernières manifestations du Conseil Economique Social et Environnemental (Cese) ».

Très remonté, Me Masokhna Kane annonce que, désormais, « nous n’assisterons plus à aucune réunion de l’Etat et de ses démembrements. Et nous ne ferons plus de bénévolat, même pour les populations qui nous demandaient conseil »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos