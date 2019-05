Me Mbaye Guèye menace de déballer:« Si jamais on me pousse à bout, je dirais tout »

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, a accusé hier l’ancien garde des Sceaux, Sidiki Kaba d’avoir manœuvré en complicité avec procureur de la République Serigne Bassirou Guèye, pour retarder l’application du règlement 5 de l’Uemoa.



S’exprimant en marge de la cérémonie de prestation de serment de nouveaux avocats, le chef de file des avocats menace de dire d’autres choses encore plus graves. « Si jamais on me pousse, j’en dirais plus que ça. Pour le moment, je m’en arrête là », lance-t-il, avant de conclure : « Le barreau sous ma direction saisira toutes les juridictions internationales, les organismes des Nations-Unies pour que cette affaire connaisse une fin, parce que franchement, il est temps d’appliquer la loi et de garantir les droits de la défense.»

