Me Mbaye Sall : "Latyr Niang a été berné par Aboubacry Guèye ..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mai 2018 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

A la suite de Me Alassane Cissé, c’est son confrère Me Mbaye Sall qui a rejoint la barre. Constitué pour Latyr Niang qui a séjourné au Nigéria, la robe noire a plaidé l’acquittement pour son client qui risque la perpétuité.



« Le procureur n’a pas démontré son accusation. Il s’est limité à dire Latyr Niang est coupable parce qu’il a séjourné au Nigéria ! Mon client, né en 1986 à Rosso, marié et père de 5 enfants, est une personne qui est passionnée par sa religion. Raison pour laquelle il a été berné par Aboubacry Guèye qui est un grand érudit de l’islam, qui l’avait convaincu d’aller faire la Hijira. Une fois au Nigéria lorsqu’il a vu autre chose que la Charia, il a est retourné au Sénégal malgré le fait qu’on lui avait montré là-bas une chambre remplie de billets de banque pour le convaincre à rester», défend Me Mbaye Sall.



Pour l’infraction de blanchiment de capitaux, Me Sall a estimé qu’il manque l’élément moral pour entrer en voie de condamnation. Etant donné que son client ignorait l’origine des 4 millions de nos francs que Coumba Niang lui avait remis de retour du Nigéria sur instruction d’Aboubacry Guèye. «Et jusqu’à présent monsieur le procureur, notre contradicteur naturel n’a pas rapporté la preuve que cet argent provenait du Nigéria », a-t-il asséné.















Kady FATY, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook