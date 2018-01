Me Moussa Diop : « Aucun texte juridique ne m’empêche de vendre un terrain de DDD à l’APR» Le Directeur général de la société de transport, Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, a apporté la riposte ce samedi à ses détracteurs qui l’accusent d’avoir donné un terrain du de sa société au parti Alliance pour la République (APR) pour y ériger sa permanence nationale.

«Aucun avantage indu n’a été donné au second acquéreur ; il a payé le même prix que tout le monde ; le m2 à 500 mille francs. Aucun texte juridique ne m’empêche de vendre à celle ou celui qui a acquis ces deux terrains», a-t-il dit.

Selon lui, les autorisations ont été respectées à l’interne comme au niveau de l’administration. « L’association qui a acheté en 2e lieu est la formation politique à acheter une permanence au Sénégal. Qui ose m’affronter dans ce débat n’a qu’à aller au tribunal et non dans la rue. Ce qui est malsain, c’est d’attendre qu’un Dg quitte le pays pour des questions sérieuses pour le poignarder dans le dos », a-t-il défié samedi à Dakar dans une salle prise d’assaut par ses proches et employés.

