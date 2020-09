Me Moussa Diop: "Je remercie le Président Macky SALL de m’avoir fait l'honneur de servir les Sénégalais avec patriotisme, rigueur et loyauté à Dakar Dem Dikk ..."

Aprés avoir été démis de ses fonctions de Directeur général de Dakar dem dikk, Me Moussa Diop a adressé un message émouvant au Président Macky Sall et à ses anciens collaborateurs.



"Je remercie le Président Macky SALL de m’avoir fait l'honneur de servir les Sénégalais avec avec patriotisme, rigueur et loyauté à Dakar Dem Dikk pendant six années, un mois et dix jours.



Merci aux salariés de cette belle entreprise pour leur dévouement au travail. Nous avons tenté, ensemble, de moderniser ce patrimoine national autant que faire se peut. Bon courage pour la suite. –Me Moussa DIOP, Ancien Directeur Général de Dakar Dem Dikk, Président de l’Alternative Générationnelle (AG/Jotna) et Coordonnateur national de Macky 2012 "



