Me Moussa Diop à ses détracteurs: «Je n’ai pas leur temps, j’ai d’autres préoccupations»

Me Moussa Diop nargue les syndicalistes de la société de transport public Dakar Dem Dikk qui avaient porté des accusations de mauvaise gestion et de malversations. Après la cérémonie de passation de service avec son successeur, Oumar Boun Khatab Sylla, qui s’est faite à huis-clos malgré l’invitation adressée à la presse, le Dg sortant de DDD s’est adressé à la presse.



Sans entrer dans le fond des choses, il a répondu aux syndicalistes qui l’accusent de mauvaise gestion et de malversations. « Accusation équivaut-elle à culpabilité ? A DDD, c’est la liberté d’expression. On a permis aux syndicats de DDD de s’exprimer. Je n’ai jamais violé les droits d’un syndicat de Ddd en le privant de parole. Le propre d’un syndicat, c’est d’exprimer ses doléances, de lutter pour l’amélioration des conditions de travail de ses membres. Cela fait 6 ans qu’il n’y a pas de grève des syndicalistes de Ddd », a expliqué le patron sortant de Ddd, dans un wolof châtié.



Selon lui, « des accusations on ne les porte sur la place publique. Si c’est avéré, ils n’ont qu’à aller saisir les tribunaux. Je n’ai pas leur temps, j’ai d’autres préoccupations ». « Si tu portes plainte par rapport à leurs accusations, ils vont implorer ton pardon. C’est cela la réalité au Sénégal », raille l’ex-coordonnateur de Macky2012, qui n’a pas voulu parler de politique avec la tension qui mine cette coalition dont il est le coordonnateur.





S’agissant des dossiers de Ddd, il signale : « La passation nous l’avons faite à huis-clos. Il y a des choses qui ne doivent pas se trouver sur la place publique ». Occasion qu’il saisira pour dérouler son bilan. « On a fait ce qu’on a pu mais cela ne signifie pas que tout est parfait. L’imperfection est humaine. La maison a quitté l’urbain pour l’interurbain et l'interconnexion avec les régions et continentale. Ce qu’il faut également retenir c’est que Dakar Dem Dikk est une maison sociale. Les conditions dans lesquelles fonctionnent la société, tout le monde les connaît. Six bonnes années sans grève et sans préavis dans une maison où c’était Iran / Irak, c’est un bilan. Je suis satisfait de ce que j’ai fait et très honoré », a exposé le patron sortant de Ddd, qui a tenu à remercier le chef de l’Etat.



« Cela fait 6 ans que cette confiance a été renouvelée. J’étais lié par un contrat à durée hebdomadaire, renouvelable par tacite reconduction basée sur la confiance du Président Sall. Aujourd’hui, c’est un plaisir de passer le témoin à un frère et ami, pour poursuivre la mission. Parce que nous avons une mission de service public. »













Magib GAYE

Walf Net