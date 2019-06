Me Moussa Sarr: « C'est la première fois dans ma carrière que j'entends un procureur faire un appel à témoins » Me Moussa Sarr marque son étonnement après l’appel à témoins formulé, hier, par le procureur de la République, dans l’affaire Petro Tim. « C'est la première fois, dans ma carrière, que j'entends un procureur de la République faire un appel à témoins », a dit l’avocat sur la Rfm.

Serigne Bassirou Guèye a appelé toutes les personnes qui détiendraient des informations sur cette affaire, à les communiquer à la Division des investigations criminelles (Dic).





