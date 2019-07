Me Moussa Sarr: « Guy n’a pas donné une information, il a fait une analyse »

L’activiste Guy Marius Sagna a été arrêté suite à la publication de deux commentaires sur sa page facebook et placé sous mandat de dépôt, vendredi, pour « alerte au terrorisme ». Selon Me Moussa Sarr, son client Guy Maruis Sagna n’a pas donné une information mais il a fait une analyse.



Fausse alerte



D’après l’avocat de l’activiste, une fausse alerte, c’est donner une fausse information. » nous allons mener le combat juridique pour obtenir sa libération dans une procédure tout à fait classique « , confie Me Moussa Sarr sur les ondes de la Rfm ce dimanche.



Inculpation…



Selon Me Sarr, l’inculpation de son client n’a aucun fondement juridique.



Monsieur Guy Marius Sagna a été arrêté mardi 16 Juillet tôt le matin par la section de recherche de la gendarmerie sur instruction du Procureur de la République. Il lui est reproché la publication de deux commentaires sur sa page facebook : « Mourir dans un hôpital de l’ancienne puissance coloniale alors qu’ils ont eu le temps, pendant 59 ans, de doter ce pays de structures hospitalières digne de ce nom !!!! Quelle tristesse! Quel gâchis! “ et « Boun Abdallah Dione aussi est allé se soigner à l’extérieur. Pauvres citoyens sénégalais qui n’ont pas accès aux fonds politiques, aux fonds des institutions budgétivores. Celles et ceux qui se battent depuis toujours pour un autre Sénégal, vous vous êtes aussi battus pour que Boun soit soigné au Sénégal. Pour que, surtout le petit peuple se soigne grâce à un système de santé national, démocratique et populaire. La lutte continue! Les Peuple vaincront ».



Kidnapping…



Et pour la plateforme » Aar Li Nu Bokk « , l’inculpation de Guy Maruis Sagna n’est rien d’autre qu’un kidnapping visiblement organisé par ceux qui en veulent à mort à leur camarade pour son engagement dans tous les combats pour la transparence dans la gouvernance des ressources publiques et pour sa dénonciation, sans relâche, de la corruption des élites dirigeantes ainsi que du fossé qui existe entre ces dernières et le bas peuple.

