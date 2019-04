Me Moussa Sarr : « L'Assemblée va enterrer l'affaire des 94 milliards » Me Moussa Sarr est d’avais qu’on va vers l’étouffement de l’affaire des 94 milliards. "Le meilleur moyen d'enterrer un dossier judiciaire, c'est de mettre en place une commission d'enquête parlementaire", a-t-il, en effet, indiqué dans Vox Populi de ce lundi. "Le Parlement étant inféodé au pouvoir exécutif, tout le monde sait qu'il n'a aucun pouvoir de parvenir à l'éclatement de la vérité. Si vraiment on veut faire la lumière sur cette affaire, le bon sens commande de faire ouvrir une procédure judiciaire", a encore martelé la robe noire.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|



