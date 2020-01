Me Moussa Sarr, homme de l’année 2019: «cette distinction est un appel à défendre la démocratie, les libertés...»

L’homme de l’année 2019 choisi par les Rédactions Rewmi, est l’avocat Me Moussa Sarr. Il dédie ce titre au Barreau du Sénégal et à toute la famille judiciaire.



« Je rends grâce à Dieu, le Maître Eternel absolu, qui a permis le choix de Rewmi sur ma modeste personne comme «Homme de l’année 2019. Cette distinction n’est ni une consécration ni un sacre mais une simple invite à défendre davantage certains citoyens sénégalais en conflit avec la loi et qui sont dans une extrême vulnérabilité » a déclaré la robe noire, lors de la cérémonie de remise de distinction.



Il ajoute : « cette distinction est un appel à défendre la République, la démocratie, les libertés et l’Etat de droit, qui peuvent quelques fois menacés. »



« Je dédie cette distinction au Barreau du Sénégal et à la famille judiciaire toute entière. Je souhaite que l’année 2020, soit une année de paix, de cohésion sociale et de prospérité », a-t-il conclu.

