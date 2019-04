Me Moussa Sarr : « si le procureur est suivi, Béthio Thioune sera arrêté en France et renvoyé au Sénégal »

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019

« Cheikh Béthio Thioune n’est pas encore condamné. Le réquisitoire du procureur est juste une demande de sa part.il faut d’abord être condamné pour être décerné d’un mandat de dépôt ou d’un mandat d’arrêt. C’est une demande du procureur.



Cependant, la chambre criminelle peut ne pas aller dans le sens de cette demande. Si c’est un mandat d’arrêt qui est lancé, au niveau international, c’est-à-dire s’il est à l’étranger, les autorités judiciaires françaises vont l’arrêter et renvoyer au Sénégal. C’est un mandat qui est délivré par notre état et qui est envoyé aux autorités judiciaires françaises pour qu’il soit renvoyé au pays. »















L’Observateur

