Me Moustapha Dieng: " Ousmane Sonko a le pouvoir de dire non à tout prélèvement sur sa personne"

Le juge d’instruction veut faire un test Adn sur le patron des «patriotes» Ousmane Sonko ce, après avoir fait procéder à un prélèvement vaginal sur la présumée victime qui l’accuse de viols répétés.



Mais Ousmane Sonko a la possibilité de refuser de se soumettre à pareil exercice, si on en croit Me Moustapha Dieng, interrogé par nos confrères de ‘’SourceA’’. «Ousmane Sonko peut bel et bien refuser. Il a le pouvoir de dire non à tout prélèvement sur sa personne», a dit la robe noire dans les colonnes du journal.



D’après l’avocat, «Ousmane Sonko a la possibilité de refuser un quelconque test sur sa personne. Rien ne l’oblige à le faire».



Me Moustapha Dieng a expliqué que la personne poursuivie a même le droit de mentir ou de ne pas répondre à une question. Et, dans ce cas, s’empresse-t-il d’ajouter, il appartient au magistrat-instructeur de recourir à d’autres moyens pour mener ses enquêtes.

