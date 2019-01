Me Moustapha Dieng tourne le dos au PDS et vote Macky

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019 à 11:43 | | 1 commentaire(s)|

L’avocat et membre du Comité directeur et secrétariat national du PDS et responsable à Guédiawaye, Me Moustapha Dieng a décidé de tourné le dos à Me Abdoulaye Wade.



« Après analyse de la situation politique nationale en général et celle de mon parti, le PDS, en particulier, j’entends résolument soutenir et faire voter massivement en faveur du Président Sall le 24 février 2019 », a fait entendre Me Dieng.













Les Echos





