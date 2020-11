Me Nafissatou Diop Cissé : «Ma mère m’avait demandé de ne plus attaquer Idy» Sans doute, depuis août 2013, les deux ne se sont pas vus et ni parlé, mais dans la foulée des retrouvailles Macky-Idy que le leader de Rewmi s’est rapproché aussi de Nafissatou Diop Cissé.

Le samedi 14 novembre que le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) s’est rendu chez elle pour lui présenter ses condoléances suite au décès de sa mère, Adja Amy Sow.



Me Nafissatou Diop Cissé, qui a apprécié à sa juste valeur ce déplacement de son ancien leader, a, à son tour, déclaré : «Ma mère m’a dit : ‘’Au nom de votre compagnonnage, si tu ne peux pas dire du bien de Idrissa, alors ne dis rien. Voilà pourquoi depuis lors, j’avais décidé de ne plus m’attaquer à Idrissa Seck’’.»



En présence de Me Dior Diagne, la présidente du Conseil d’administration du Fonsis a également rappelé les propos du Président Sall qui avait soutenu qu’au-delà de la politique qui les unit, elle a des liens amicaux avec la Première dame.



«Et aujourd’hui, je privilégie l’amitié avec son épouse qui a pris le dessus sur la politique. Mme Marième Faye n’a ménagé aucun effort pour m’assister dans ces circonstances douloureuses», a-t-elle témoigné. Avant de prier pour une alliance «durable» entre Idy et Macky.

