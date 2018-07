Me Oumar Youm: «L’opposition reçoit des financements de l’étranger pour déstabiliser le pays » Lors de la journée d'excellence organisée dans sa commune à Thiadiaye, Omar Youm a formulé de graves accusations contre les opposants au régime. En effet, selon le coordonnateur départemental de l'Alliance pour la République (Apr) de Mbour, l'opposition recoit des financements de l'étranger pour déstabiliser le Sénégal.

Le coordinateur départemental de l’APR à Mbour n'y va par quatre chemins pour tacler sévèrement l’opposition. Interpellé sur la marche de l'opposition vendredi dernier, Me Youm déclare: « Elle n’est animée que par la violence, le désarroi parce que l’opposition n’a pas de candidat. C’est pour cette raison que tout est mis en œuvre avec des financements étrangers à coup de milliards pour déstabiliser. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que seuls les Sénégalais seront les victimes de cette tentative de déstabilisation ».



Il soutient que le Sénégal sera debout et les Sénégalais resteront debout pour accompagner le Président Macky Sall pour sa réélection.











