Me Oumar Youm: « La suppression de l'article 87 ne traduit pas la dissolution de l'Assemblée nationale » Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Oumar Youm a réagi, après l'ouverture de la session extraordinaire ce lundi, à l’Assemblée nationale. Il assure que la suppression de l'article 87 ne traduit pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Et , sur la question du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le présidentiel, Me Youm appelle à l'unité autour du candidat que le Président Macky Sall va choisir.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2023 à 19:13



