Me Oumar Youm : « des puissances étrangères financent les activités de certains politiciens »

Le ministre directeur de Cabinet du chef de l’état, Me Oumar Youm, venu présider au nom du Président Macky Sall la cérémonie religieuse annuelle de prières et de solidarité organisée le 15 aout de chaque année à Nguiguiss, a fait des révélations sur le financement des activités de certains politiciens.



« Certains lobbies tapis dans l’ombre, constitués principalement d’hommes politiques s’activant surtout autour de la présidentielle de 2019, sont financés à coup de plusieurs milliards de francs par des puissances étrangères loin du continent africain, qui ne sont mues que par leurs propres intérêts relatifs à la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal », a-t-il révélé, avant d’inviter les Sénégalais à prendre leurs responsabilités.



Me Youm a aussi demandé aux membres de la majorité présidentielle, de « marcher sur les pas de Macky Sall, qui est un chef d’état aux qualités incommensurables, un exemple de transparence… ». Invoquant la présidentielle de 2019, le ministre directeur de Cabinet a convoqué le Saint Coran, pour dire que « seul Dieu est maître du destin ».













Le Témoin

