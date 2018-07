Me Oumar Youm sur les délestages annoncés : "On est très loin de l'apocalypse décrit à la Senelec" Les travailleurs de la Senelec ont alerté, cette semaine, sur un risque de retour des délestages. Motif invoqué par le syndicat des travailleurs de la Senelec : une dette 235 milliards dus par l'État et les collectivités locales. Me Omar Youm, Directeur de Cabinet du Président de la République, assure que la qualité de service sera maintenue. Concernant la pénurie d'eau, Omar Youm, informe que la situation reviendra à la normale au plus tard dans un mois.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Juillet 2018 à 14:39 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook