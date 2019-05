Me Ousmane Sèye: " Cheikh Béthio n'est pas prisonnier et n'ira pas en prison" Dans une interview accordée à Libération, Me Ousmane Sèye, avocat de la défense du guide des thiantacounes Cheikh Béthio Thioune, a soutenu que son client ne mettra pas les pieds en prison pour purger sa peine. Selon la robe noire, Cheikh Béthio reviendra au Sénégal et va "se constituer prisonnier" pour mettre à plat le jugement et bénéficier d'un autre procès. (extrait)

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 07:05 | | 0 commentaire(s)|

"Le juge l'a condamné à 10 ans de travaux forcés mai n'a pas décerné un mandat d'arrêt. Cela veut dire que si Béthio revient au Sénégal, il sera libre de tous ses mouvements. personne ne peut le mettre en prison parce que le juge n'a décerné ni mandat d'arrêt ni mandat de dépôt. Mieux le juge est allé plus loin que cela. il n'a pas ordonné la contrainte par corps. donc même si demain, on exécutait la décision et que Bethio ne payait pas, personne ne pourrait le mettre en prison.Mais mon client ne se suffit pas de cela : venir et être libre seulement. Il veut laver son honneur. Je rappelle qu'il est jugé par contumace. a son retour, s'il se constitue symboliquement prisonnier (selon le juge, on ne peut pas le garder en prison), le jugement tombé est anéanti dans toute son intégralité et on reprend tout. Et c'est ce qui va se faire. si Dieu lui donne vie et santé,il va revenir et va se constituer prisonnier car le jugement sera complètement anéanti comme s'il n'a jamais été jugé. Et on reprend tout.Voilà ce que cela veut dire un jugement par contumace. Je demande d'ailleurs, à sa famille et à ses talibés de garder le calme et la sérénité. Il n'y a pas péril en la demeure. Cheikh Béthio thioune n'est pas

en prison et il n'ira pas en prison. Et il a la possibilité de revenir sur ce jugement et d'être défendu devant un tribunal qui respectera tous ses droits. Et je crois que si on le fait, ce jugement qui a été fait à tort à son endroit, sera totalement remporté".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos