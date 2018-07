Me Ousseynou Fall au procureur : "Vous voulez en finir avec Khalifa Sall…"

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Juillet 2018 à 13:00 | | 1 commentaire(s)|

Après le juge Demba Kandji, c’est le Procureur général Lassana Diaby qui s’est attiré les foudres de Me Ousseynou Fall.



Le tonitruant avocat de Khalifa Sall a fait éclater sa colère, lorsque le parquet s’est opposé à la demande de renvoi. « Monsieur le procureur doit reprendre son dossier et le régulariser. Il y va des droits et libertés de nos clients. Khalifa Sall n’a pas à payer les frais de la turpitude du parquet. Il veut en finir avec Khalifa Sall. Mais, on ne le laissera pas faire », martèle-t-il, tout en frappant avec main le prétoire.









Kady FATY, leral.net

