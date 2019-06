Me Seydou Diagne: « c’est devant la justice que Aliou Sall doit s’expliquer et non devant une caméra »

Invité à analyser le geste du désormais ex patron de la Caisse de Dépot et de Consignation, Aliou Sall qui a nié la main sur le saint Coran, les accusations de corruption présumée sur l’attribution des contrats gaziers et pétroliers du Sénégal, portées par la Chaîne BBC sur personnes, l’avocat Me Seydou Diagne estime que le frère du président gagnerait mieux à faire valoir ses arguments de défense devant la justice que devant une caméra.



« Il fait l’objet d’accusations graves, mais il bénéficie de la présomption d’innocence et il est réputé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été légalement démontrée. Donc je pense qu’il devrait s’expliquer devant la justice et non devant une caméra de télé pour essayer de démentir les accusations portées sur sa personne.



C’est la loi, si juré sur un livre saint pouvait disculpé une personne beaucoup de gens qui sont en prison ne le seraient pas aujourd’hui », a déclaré l’avocat sur les ondes de la Rfm.

