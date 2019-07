Me Sidiki Kaba sur la mort du Commandant Tamsir Sané: " Ce crime ne restera pas impuni" Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, s'est rendu hier à Koumpentoun pour constater et analyser la situation qui entraîné la mort du commandant de la brigade de gendarmerie Tamsir Sané lors d'une tentative de braquage au bureau local de La Poste.

Très remonté par les actes des délinquants, Me Sidiki Kaba a tenu à préciser sur les ondes de la Rfm que " ce crime ne restera pas impuni". Avant d'insister: "Je voudrais rassurer que rien ne sera négligé pour la défense et la sécurité des citoyens".



Selon l'ancien ministre des de la Justice une opération de sécurisation est en cours depuis 60 jours sur l'ensemble du territoire national.





Le commandant Tamsir Sané a rendu l'âme dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une tentative de braquage au bureau local de La Poste. " Les criminels seront recherchés, arrêtés et punis conformément aux lois de la République" a t-il dit.



Pour faciliter la tâche aux enquêteurs, le ministre des Forces armées a invité les populations à dénoncer les malfaiteurs.



Toujours selon toujours la Rfm dans sa dernière édition, la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) condamne l'acte et invite toutes les Forces de défense et de sécurité et l'Etat à tout faire pour mettre les criminels hors état de nuire.



