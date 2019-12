Me Wade : "Chacun doit prendre ses responsabilités…" Le vent des retrouvailles a-t-il déjà cessé de souffler entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall ? L’ancien chef de l’Etat semble, en tout cas, à nouveau, adopter son ancienne posture. "Il appartient à la jeunesse et aux politiques de changer la donne. Chacun doit prendre ses responsabilités, quitte à y laisser sa peau. Il faudrait que chacun joue son rôle à son niveau et le tour sera joué", a martelé, Me Wade, hier, dans des propos relayés par "Les Echos", alors qu’il recevait l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, à son domicile.

