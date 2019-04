Me Wade quitte le ‘’Terrou-Bi’’ pour...

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien président Abdoulaye Wade n’ « habite » plus à l’Hôtel ‘’Terrou-Bi’’ où il avait pris ses quartiers depuis son retour triomphal au Sénégal, à la veille de la présidentielle de février dernier. Il n’a pas quitté le Sénégal, mais plutôt changé de domicile. «Gorgui » a déposé ses valises au Lagon, un autre réceptif hôtelier, situé sur la Corniche Est, à quelques mètres du Palais présidentiel. Quid des raisons de ce déménagement ? Selon « Source A » qui donne l'information, ses visites et la forte présence des forces de défense et de sécurité indisposaient les responsables du ‘’Terrou-Bi’’.

