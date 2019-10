Me Wade reçu au Palais de la République ce samedi à 17 heures (officiel)

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2019 à 01:02



L’ancien Président Maître Abdoulaye Wade se rendra ce samedi 12 octobre 2019 à 17 heures au Palais de la République. Et, c’est sur invitation de son successeur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, précise le chargé de la Communication du Pds.

