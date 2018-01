Me Yérim Thiam, avocat de l'Etat: "On a un dossier extrêmement solide" Quatre jours après le début des choses sérieuses dans l'affaire de la Caisse d'avance de la mairie de Dakar, la partie civile affiche sa confiance. "On a un dossier extrêmement solide", assure Me Yérim Thiam .

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2018

L'avocat de l'Etat Me Yérim Thiam se dit optimiste sur l'affaire de la Caisse d'avance. Dans un entretien accordé à Vox Populi, la partie civile avance: « On a un dossier extrêmement solide, aussi bien sur les exceptions qui ont été soulevées que sur la question du fonds de litige. Tout le monde sait de quoi il s’agit. Il s’agit de fonds qui ont été remis à la mairie. De l’autre côté, on prétend qu’il s’agit de fonds politiques », a fait savoir Me Thiam.



Quand aux fonds spéciaux, l'avocat de l'Etat déclare: "il y a un texte qui l’organise. Et vous avez déjà vu le Président Senghor ou n’importe qui d’autre, justifier l’utilisation de fonds politiques par des fausses factures ? Il ne faut pas croire que celui qui produit de fausses factures, peut nous faire croire qu’il maniait des fonds politiques. Ce n’est pas possible », conclut-il.





