Me Yérim Thiam souhaite que Karim Wade vienne et que la contrainte par corps soit exécutée

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 08:00 | | 1 commentaire(s)|

L’ancien bâtonnier et avocat de l’Etat, Me Yérim Thiam souhaite ardemment que Karim Wade vienne au Sénégal et que la contrainte par corps soit exécutée. Et puis basta !



« Nous souhaitons qu’il vienne et nous allons exécuter la contrainte par corps. Qu’il rembourse ce qu’il doit à l’Etat, ce qu’il doit aux Sénégalais. Quelqu’un qui doit de sommes colossales à l’Etat (Ndlr : l’amende de 138 milliards de francs Cfa) issue d’une condamnation pénale ne devrait pas penser à être président au Sénégal. Si Karim Wade devient président du Sénégal, on aura Bibo Bourgi comme Premier ministre et Mamadou Pouye comme ministre des Finances », a martelé, ironique, Me Thiam tout en persistant et signant que la décision de la CREI reste irrévocable.



Les avocats de l’Etat du Sénégal ont, ce mercredi, face à la presse, apporter leur réplique en ce qui concerne les tenants et les aboutissants de la décision du Comité des Nations unies des droits de l’homme sur l’affaire Karim Wade.

