Mécanicien chargé de réparer les véhicules de la Police: Mboup se faisait passer pour un policier et soutirait de l'argent aux citoyens

Fils d’un policier et mécanicien de profession, Mouhamadou Mboup était chargé de réparer les véhicules de police. Mais, il a mis trop de cœur à l’ouvrage. La preuve ! Profitant de cette proximité, il s’est fait passer pour un policiers, soutirant de l’argent à de malheureux citoyens, entre autres larcins.



Pris la première fois et condamné à un an de prison ferme en octobre 2019, il a récidivé à sa sortie de prison. D’après le récit du quotidien "Les Echos", le faux policier, persona non grata au Commissariat central, s’est tourné vers celui de Grand-Yoff. Il a été arrêté lundi, alors qu’il avait choisi de s’en prendre à deux automobilistes. Arborant un gilet de police, il leur réclamait de l’argent, en pleine circulation.











