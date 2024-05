Mécène au secours de l’Hippisme sénégalais: Dr Oumar Bao offre des box de départ neufs !!!

La cérémonie de remise a été dirigée par le Dr Alphonse SÈNE, 2ème Vice président du CNG.



Ce don qui, dans les normes, devait être fait par l'État sénégalais, vient à point nommé. Les désordre observé jusqu'à présent dans la pratique de ce sport n'augurait pas des lendemains meilleurs aux courses hippiques.



Avec cette rénovation, plus de difficultés dues aux mauvais départs et souvent aux arrivées contestées des courses. Désormais, l'hippisme Sénégalais se fera dans les conditions de course optimales.