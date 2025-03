Mécontentement grandissant dans les rangs du parti : Malick Wade Gueye annonce le gel de ses activités au sein de l’APR Malick Wade Gueye, responsable politique à Almeria (Espagne) et à Ndouck (Fatick), a annoncé sa décision de suspendre toutes ses activités politiques au sein de l’Alliance pour la République (APR).

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Dans une déclaration parvenue au groupe Leral, il a exprimé sa surprise et son indignation face à la composition du nouveau Secrétariat exécutif national de l’APR/Yaakaar, dénonçant un manque de considération de la part des responsables du parti. Selon lui, des personnes sans réelle base politique ont été intégrées au détriment de militants engagés qui assurent le travail de terrain.



Après consultation de sa base en Espagne et à Fatick, et à la suite d’une demande formulée par Mamadou Biguine Gueye, chargé de la communication de la coalition de feu l’ancien Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne, Malick Wade Gueye a décidé de geler toutes ses activités politiques jusqu’à nouvel ordre.



Il prévoit d’officialiser cette décision auprès de ses bases à Ndouck et dans la diaspora en Espagne après la célébration de la Korité.



Cette annonce illustre un malaise croissant au sein de l’APR, où des militants de longue date dénoncent un manque de reconnaissance de leurs efforts. Reste à voir si cette prise de position entraînera d’autres réactions au sein du parti.



Malick Wade Gueye conclut en remerciant ses sympathisants pour leur compréhension et leur soutien.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook