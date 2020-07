Mecque : Le Pèlerinage débute le 29 juillet, pour un nombre très limité

La date du pèlerinage à la Mecque pour l’année 2020 est connue. Il débutera le 29 juillet prochaine. Les autorités saoudiennes ont fait cette annonce.



«Le recueillement des pèlerins sur le Mont Arafat, point fort du pèlerinage, aura lieu jeudi», a assuré l’agence de presse officielle saoudienne SPA. D’après la Cour suprême, le premier jour du hajj est fixé au mercredi 29 juillet.



Pour contenir la pandémie du coronavirus, le pèlerinage sera réservé aux fidèles vivant en Arabie saoudite. Les résidents étrangers représenteront 70 % des fidèles autorisés à effectuer ce rituel.



Les citoyens saoudiens constitueront les 30 % restants des pèlerins et seront choisis parmi les professionnels de santé et les personnels de sécurité ayant été contaminés mais qui se sont remis du virus.



