Médecine Traditionnelle: L’État du Sénégal apprécie à sa juste valeur la participation de ses praticiens Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a célébré, ce mardi, la 19ème journée africaine de Médecine Traditionnelle. L’initiative a pour thème, ‘’la contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la Covid-19’’.

Le Gouvernement très soucieux de la sécurité sanitaire des populations, reste conscient des énormes potentialités qu’offre la Médecine traditionnelle. Et, tous les produits proposés, dit-on, font l’objet d’une grande attention au niveau des instances de régulation.



Ainsi, le Secrétaire général du Ministère de la Santé, Alassane Mbengue a félicité tous les praticiens de la médecine traditionnelle pour leur mobilisation dans la lutte contre la covid-19.



« L’État du Sénégal apprécie à sa juste valeur la participation des praticiens de la médecine traditionnelle à l’effort de santé pour vaincre la Covid-19. Il s’agit de la sensibilisation au respect des gestes barrières ; la vaccination contre la covid-19 et la proposition de produits contre la Covid-19», relève-t-il.



D’après Alassane Mbengue, la même attention sera également portée sur l’exploitation de la ‘’Pharmacopée d’Afrique de l’Ouest’’, éditée par l’Organisation ouest africaine de la Santé en deux tomes et qui compte à présent 94 espèces.



