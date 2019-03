Médecine : il n’y a pas assez de spécialistes au Sénégal Le Sénégal manque de médecins spécialistes. C’est ce qu’a révélé le Docteur Mame Moussa Diaw en marge de cinquième congrès du Sames. Le chargé de la communication du Sames a révélé sur les ondes de Sud Fm, qu’« une région comme Matam par exemple, n’a pas pédiatre ». Cela reflète, a-t-il dit, une situation générale du pays marquée par un manque de spécialistes dans les régions les plus reculées. C’est d’ailleurs le thème du congrès de cette année, de faire en sorte d’amener le plus de spécialistes dans les régions, a dit Docteur Diaw. Il annonce d’ailleurs que l’accent sera mis, désormais, sur la spécialisation, dans la formation des médecins.

