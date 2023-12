Médias: Décès du doyen Mame Ongue Ndiaye

La presse nationale et particulièrement rufisquoise est en deuil avec le décès hier à Rufisque du doyen Mame Ongué Ndiaye (MON). L’homme est resté incontestablement l’une des plus belles plumes du Sénégal. Il a traversé professionnellement le Sénégal des indépendances à nos jours.



Selon LeTémoin, il a exercé son métier sous les régimes de Senghor, de Diouf, de Wade et de Macky Sall. Mame Ongué Ndiaye avait surtout fait du journalisme militant puisqu’il fut directeur de Publication et Rédacteur en chef de L’Unité, l’organe central du Parti Socialiste sous Léopold Sédar Senghor et sous Abdou Diouf. L’homme aimait rappeler qu’il siégeait au niveau des instances supérieures du PS où il était souvent convié aux réunions du bureau politique parle président Senghor lui-même.



Mame Ongué Ndiaye aimait rappeler qu’il travaillait avec de brillants cadres du Parti comme le défunt Premier ministre Habib Thiam, ou des ministres comme Jacques Baudin, Thierno Ba, l’idéologue des Socialistes Doudou Sine. Ces dernières années, l’homme, bien que malade, continuait à fréquenter les endroits publics de Rufisque et surtout profitait de chaque occasion pour jeter un regard critique sur le travail de ces jeunes confrères.



Il avait continué à collaborer avec certains quotidiens privés de la place avant de se retirer complètement dans sa vieille ville dont il aimait raconter l’histoire politique. Dommage que Rufisque et la presse nationale n’aient jamais su honorer l’homme à la mesure de sa contribution à l’histoire des médias au Sénégal. La Rédaction de Leral présente ses condoléances les plus sincères à la famille éplorée.