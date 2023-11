Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Médias: Disparition de deux belles voix de la radio, Joseph Sané et Ibrahima Soly Mandiang Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Novembre 2023 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

La presse nationale est doublement endeuillée ces jours-ci avec le décès de deux icônes de la Radio. Il s’agit d’abord de Joseph Sané, décédé le vendredi 24 novembre, tandis que Ibrahima Soly Mandiang a quitté ce bas monde, ce mardi 28 novembre. Ces deux grandes figures de la Radio, notamment la RTS, ne sont pas connues de la jeunesse actuelle. Et pourtant, elles ont marqué de leur empreinte la presse nationale des années 70-80 et 90. Elles étaient de très belles voix radiophoniques avec des timbres uniques, rapporte "Le Témoin".



Elles ont la particularité d’avoir fait la quasi-totalité de leur carrière à Radio Sénégal. Joseph Sané a eu une brillante carrière radiophonique puisqu’il fut d’abord un journaliste de télévision à la BBC de Londres. Après la radio, il a été un pionnier de la télévision nationale naissante dans les années 70. Ibrahima Soly Mandiang, quant à lui, s’est illustré au niveau de la chaine nationale RTS 4 de Ziguinchor. Dans cette zone Sud, il a eu à former plusieurs générations de journalistes.



Après sa retraite de la RTS, il est resté dans les médias du Sud, en dirigeant la radio Kassumay Fm. Deux pertes immenses, donc, pour la presse nationale. La rédaction de Leral présente aux familles des deux disparus, ses sincères condoléances.



Accueil Envoyer à un ami Partager