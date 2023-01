Médias : L'état de santé de Pape Alé Niang devenu critique, Ibrahima Lissa Faye alerte

L’état de santé de notre confrère Pape Alé Niang, qui observe depuis quelques jours, une grève de faim, serait devenu critique. L’information a été donnée par Ibrahima Lissa Faye, coordonnateur de la Coordination des associations de presse (CAP). D’ailleurs sur les réseaux sociaux, l’indifférence des autorités par rapport au cas du directeur de publication du site Dakar Matin est vivement critiquée. La santé du journaliste se serait tellement dégradée que seuls son épouse et ses avocats pourraient le voir, informe "Le Témoin".



La CAP sonne la mobilisation ce mardi. Les directeurs de journaux, de radio, les coordonnateurs et rédacteurs en chef sont conviés à une réunion ce mardi à 12 heures à la Maison de la Presse. « L’heure est à la mobilisation, chères consoeurs, chers confrères, mettons de côté certaines considérations et battons-nous pour libérer PAN des griffes du monstre, pour protéger la liberté de presse, un principe sacro-saint de notre profession. Je comprends les frustrations et récriminations de chacun de nous et c’est largement partagé. Mais aujourd’hui, le devoir de défendre notre profession et de sauver un confrère nous appelle et nous interpelle. Allons-nous croiser les bras et observer jusqu’à ce que l’irréparable se produise. Secouons-nous et transcendons nos égos pour mener et gagner encore ce combat tous ensemble, nous en sommes capables », écrit Ibrahima Lissa Faye, patron de PressAfrik.



Demain mercredi 4 janvier à 10 h, tous les journalistes, techniciens et acteurs des médias, ainsi que les représentants et parties prenantes de la Société civile, sont invités au « Conseil des médias ».