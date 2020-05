Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Medias: Le Groupe Toutinfo lancera mardi prochain, un quotidien d’informations économiques Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 19:34 | | 0 commentaire(s)| Le groupe Toutinfo Médias (GTIM) poursuit sa diversification. Après le lancement de son site de référence d’informations générales, Toutinfo.net, le 1er novembre 2019, le Groupe de presse fondé et dirigé par Mamadou Thierno Talla, lance un quotidien essentiellement centré sur l’information économique.

Le paysage médiatique sénégalais va s’enrichir avec un nouveau quotidien économique, lancé par le Groupe Toutinfo. Mamadou Sarr, membre de la 42e promotion du CESTI, en est le Directeur de la rédaction. L’INFO, "le quotidien de référence de l’économie" mettra son premier numéro dans les kiosques, le mardi 02 juin 2020 prochain.



Et ledit journal économique paraitra du lundi au vendredi, avec des informations inédites, des interviews exclusives, des dossiers, des portraits d’hommes et de femmes qui animent la vie économique du Sénégal et du monde.



D’après le communiqué, parvenu à Leral, tous les publics trouveront dans L’INFO une approche innovante et crédible de l’information économique par une équipe de professionnels aguerris.



Des experts reconnus, espère-t-on, animeront également dans L’INFO des chroniques régulières.









