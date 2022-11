Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Médias : New Wolrd Sports annonce des accords de distribution dans 19 pays d'Afrique sub-saharienne francophone Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 22:13 | | 0 commentaire(s)| Lors de la conférence de presse du 4 novembre 2022, New World TV a annoncé que ses 4 chaînes New World Sport, seront disponibles dans 19 pays pour une audience potentielle de 50 millions d’abonnés, suite aux accords de distribution signés, avec les plus grands groupes télécom en Afrique: MTN, ORANGE, AIRTEL, MOOV AFRICA, AFRICELL, BLUELINE et VODAFON.

Louis Biyao, avocat et conseiller de New World TV, a déclaré: « C’est une nouvelle étape importante pour New World Sport ! Désormais, les quatre chaînes sport de NWTV pourront être suivies partout en Afrique francophone.



Les abonnés n’auront pas besoin de changer leur abonnement puisqu’ils pourront regarder les chaînes sur leur téléphone mobile, avec leurs opérateurs habituels.



Par ailleurs, New World Sport confirme sa ferme volonté de rendre les plus grandes compétitions sportives, accessibles au grand public en Afrique: le prix pour les abonnés sera compris entre 6$ et 9$ par mois, pour regarder tous les contenus, confirmant que les chaînes New World Sport sont faites «pour tout le monde, partout ».



1 - Accord avec le groupe ORANGE :



Sénégal (SONATEL), Guinée, RDC, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Mali



2 - Accord avec le groupe MTN



Cameroun, Côte-d'Ivoire, Congo Brazzaville et Guinée



Vikash Barath, Directeur des solutions numériques et du nouveau business de MTN Group Digital, a déclaré: “Nous sommes ravis de participer au lancement du service streaming de la Coupe du Monde FIFA 2022™ à nos clients dans les pays sélectionnés de l’Afrique francophone.



Ceci renforce les intentions stratégiques de MTN appelées “Ambition 2025”, visant à mener les solutions numériques pour le progrès de l'Afrique. Offrir les matchs à nos clients, leur permet de faire partie de l'audience mondiale pour l'événement sportif le plus suivi, à travers le monde tout en profitant des avantages d'une vie connectée moderne. Les clients auront un choix de forfaits répondant à leurs besoins. MTN pense que des partenariats de cette nature contribueront grandement à nous permettre d'atteindre nos objectifs.”

https://mtnsport.mtnplay.com/



3 - Accord avec AIRTEL



Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Madagascar, Niger (CELTEL), Rwanda, Seychelles et Tchad



4 - Accord avec MOOV AFRICA



Côte-d’Ivoire (Moov Money), Gabon, Tchad et Togo



5 - Accord avec AFRICELL

RDC et Madagascar



6 - Accord avec BLUELINE

Madagascar



7 - Accord avec VODACOM

RDC



8 - Accord avec CWSEYCHELLES

SEYCHELLES



9 - Accord avec MBC OTT

Ile Maurice



10 - Accord avec MALIVISION

Mali (TNT payant)



11 - Accord avec TELESTAR DIGITAL

Niger (TNT payant)



New World Sport a également dévoilé l'équipe éditoriale qui commentera l'événement, rassemblant de grands noms Africains et Français tels que: le double Ballon d’Or Africain Emmanuel Adebayor, Wilfrid Mbappe, Basile Boli, Patrick Mboma, Mamadou Niang, Stephane Mbia, Bonaventure Kalou, Herita Ilunga, Eric Di Meco et Bruno Cheyrou.

16 heures de direct, seront produites chaque jour durant l'événement, offrant la meilleure couverture jamais réalisée en Afrique francophone pour une Coupe du Monde de la FIFA.



De plus, un “Super Match” sera commenté tous les jours en 5 langues, offrant la meilleure expérience possible aux fans de football: en français, en Wolof, en Bambara, en Lingala et en Ewe.





Accueil Envoyer à un ami Partager