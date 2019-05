Médias: Pape Bess Diba quitte la radio Zik fm

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019

Grosse perte pour Bougane Guèye Dany et son groupe. En effet, Pape Bess Diba a claqué la porte de Dmedia.



C’est lui-même qui a annoncé la nouvelle sur sa page facebook. « L’aventure avec Dmedia s’arrête. Je quitte ce groupe qui aura grandement participé dans ma carrière de journaliste. Au cours de toutes ces années, j’ai eu l’occasion de faire de belles rencontres autant sur le plan humain que professionnel. Mais je pars en étant en accord avec moi-même. J’adore mon métier et j’espère retrouver une plus grande motivation dans une autre aventure. A bientôt », écrit-il.



Après 11 ans de bons et loyaux services, le départ de Pape Bess Diba s’est passé dans le calme. Ancien rédacteur en chef de Zik fm, Sentv, il est l’un des journalistes les plus crédibles de sa génération.













Les Echos

