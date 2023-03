L’Organisation internationale pour les migrations (Oim), organise les 15 et 16 mars, à Rome en Italie, une conférence sur le thème « Améliorer la narration des migrations en Afrique centrale et occidentale et en Europe”. Plusieurs journalistes de médias africains et européens prendront part à cette rencontre. Dans la capitale italienne, les deux jours d’ateliers […]

Dans la capitale italienne, les deux jours d’ateliers de la Conférence de l’organisation internationale pour les migrations (Oim) sur le thème « Améliorer la narration de la migration en Afrique centrale et occidentale et en Europe » seront consacrés à la consolidation des expériences et des meilleures pratiques qui ont vu le jour au fil des ans dans le cadre du projet Aware Migrants (2016-2023) et à l’établissement d’un réseau de journalistes des deux rives de la Méditerranée. Avec le double objectif d’améliorer la connaissance mutuelle des contextes dans les pays d’origine et de destination ; et de permettre un récit mieux informé, cohérent et fondé sur des données probantes sur les questions liées à la migration.

Le premier jour de l’atelier, mercredi, verra la présence de représentants du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des Affaires Etrangères italiens, ainsi que Laurence Hart, Directeur de l’Oim en Italie, Bureau de coordination pour la Méditerranée. Il sera évoqué du travail de l’Oim sur les medias, de la narration sur les migrations. M. Hart partagera les données et tendances des flux migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest, route méditerranéenne et la route Atlantique. Mais également, il sera abordé de la vulnérabilité des migrants suivant les routes migratoires ; la protection et l’assistance.

A sa suite, Flavio Di Giacomo, Porte-parole Oim Italie, Bureau de coordination pour la Méditerranée fera l’analyse du contexte migratoire en Méditerranée au cours des dernières années : l’évolution des routes, les pays d’origine, le profils des migrants, les principaux facteurs de migration. M. Giacomo soulignera aussi les principales vulnérabilités des migrants et les instruments du droit international et national utilisés dans la gestion des flux et la mise en œuvre des politiques de protection des migrants. Il abordera notamment la question de cas des victimes de la traite, des mineurs non accompagnés et des migrants victimes de tortures et de violations des droits de l’homme ; du différend sur le droit de la mer, etc.

L’agenda du premier jour de la conférence, prévoit un panel sur la sous-thématique « Reporter sur les migrations », avec des échanges sur les défis pour les journalistes et les professionnels des médias en Europe. Ce sera une occasion de savoir, avec Paola Barretta, de l’Association Charte de Rome, comment les médias italiens, européens et internationaux ont traité la question des migrations en Méditerranée et en Afrique. Mais aussi, connaitre les principaux sujets sur lesquels les médias se sont concentrés et quel type de narration a émergé. Ensuite, Mme Barretta tentera de camper les principaux défis auxquels les médias sont confrontés lorsqu’ils parlent de la migration et quels sont les effets du récit médiatique de la migration sur la perception du phénomène par le public.

De la question des migrations dans les médias africains

Patrizio Nissirio, de Ansa, partagera les exemples de son agence et de InfoMigrants sur comment ces médias racontent les migrations en Italie. InfoMigrants en tant que meilleure pratique de collaboration médiatique internationale (entre le groupe France Médias Monde, DeutscheWelle et Ansa) visant à diffuser un récit correct et approfondi sur le phénomène migratoire. Et Ansa, particulièrement attentive au langage utilisé pour parler des migrations. En effet, l’agence a été le premier média italien pertinent à abandonner des termes tels que « clandestin » ou « immigration », en utilisant plutôt le terme « migrant ».

Khaoula Sliti de Radio Shems Fm de la Tunisie, fera ensuite une communication sur les défis pour les journalistes et professionnels des médias en Afrique. Avec Mme Sliti, il s’agira de savoir comment les médias africains ont-ils traité la question des migrations autour de la Méditerranée et en Afrique. Quels sont les principaux sujets sur lesquels les médias se sont concentrés et quel type de narration a émergé ; ainsi que les principaux défis auxquels les médias sont confrontés lorsqu’ils parlent de la migration et quels sont les effets du récit médiatique de la migration sur la perception du phénomène par le public.

Mohamed Diop de AAlakhbar.info partagera, lui, l’exemple d’un groupe de journalistes mauritaniens sur leur techniques de traitement des sujets sur les migrations en Afrique de l’Ouest. Suite à plusieurs formations, dont celle de Aware Migrants en mai 2022, les journalistes mauritaniens ont créé un réseau de journalistes intéressés par le thème de la migration. Cette initiative leur permet d’échanger des informations et de se tenir au courant. A l’issue de ces partages d’expériences, un débat sera ouvert avec tous les participants.

Un second panel sur Journalisme éthique fera ensuite focus sur la nécessité d’adopter un code déontologique, compte tenu du rôle essentiel que jouent les professionnels des médias et les journalistes en tant qu’agents de changement dans la diffusion d’informations exactes sur les risques et les réalités de la migration.

Chartes et éthique dans les médias

L’Oim souligne qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de normes internationalement reconnues concernant les reportages sur les migrations. Cependant, au fil des ans, différentes normes liées à la migration ont été rédigées et adoptées au niveau national et régional : la Charte de Rome (Italie, 2008), la Charte d’Idomeni (Grèce, 2016) et la Charte éthique mondiale sur la migration (élaborée grâce à un effort transfrontalier des journalistes, avec le soutien de l’Oim Tunisie, et approuvée à Carthage-Tunis en décembre 2019)… Ainsi, un partage d’expériences et une présentation de bonnes pratiques et des collaborations se feront sur la Charte de Rome. Mme Paola Barretta parlera de l’importance de la création d’une charte éthique sur les rapports de migration, avec l’expérience de la Charte de Rome.

De cette conférence dans la capitale italienne, devrait émerger un engagement fort pour une création d’une Charte éthique mondiale, après une première tentative en Tunisie, avec des journalistes et des experts de différentes régions réunis à Carthage pour élaborer une charte éthique mondiale sur la migration, soulignant l’importance de le terminologie, des sources et du rôle des professionnels de l’information.

Également, l’Oim présentera les dispositions standards sur les futures lignes d’un guide sur la migration. En effet, l’Académie Mondiale des Médias sur la Migration travaille actuellement à l’élaboration de lignes directrices sur la migration en concevant des modèles que les nouveaux médias, les syndicats de journalistes ou d’autres institutions liées aux médias peuvent utiliser.

Au deuxième jour de la conférence de Rome, jeudi, l’Organisation internationale des migrations mettra en exergue les moyens de coopération entre les médias africains et européens. Ainsi, le cas d’une meilleure pratique entre deux médias : Le Soleil du Sénégal et Repubblica en Italie, sera traité par Yakham Mbaye Directeur du quotidien Le Soleil. Ce second panel sera mis à profit pour soulever les éventuelles lacunes narratives des médias européens par rapport au contexte africain et aux médias africains et européens. Et surtout, comment améliorer la collaboration en matière de sources et de reportages entre les médias des deux continents afin de parler du phénomène migratoire du point de vue des pays d’origine et de destination d’une manière plus correcte et plus complète…

Omar DIOUF, Envoyé Spécial en Italie

