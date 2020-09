Médias publics sénégalais: Le Synpics demande l’arrêt de l’intimidation faite aux femmes Le Bureau exécutif national du Synpics dit Halte à la violence faite aux femmes et à la discrimination que subissent ces dernières dans les médias publics sénégalais, en l’occurrence au quotidien national “Le Soleil” et l’agence gouvernementale "Aps”. Dans un communiqué, le Ben dénonce l’attitude de ces deux organes de presse envers les femmes.

« Le Bureau exécutif national du Synpics note avec Effroi, une vendetta en cours dans deux des médias publics sénégalais, Le Soleil et l’Aps, ciblant exclusivement des femmes, victimes faciles de prédation et d’abus de pouvoir sur fond de sexisme mal placé », déplore-t-il.



« Après les cas de Mesdames Yaye Fatou Ndiaye et Fatou Diop, illégalement licenciées pour avoir osé porter plainte contre le directeur de l’Aps pour violence et voies de faits, voilà qu’au Soleil aussi, les démons de la chasse aux ‘’Moussors’’ bien faites reprennent du service ».





Pour pallier cette injustice, le Synpics exige la mise à l’arrêt de la machine de l’intimidation mise en branle avec une demande d’explication aux motifs honteux, puis une mise au placard consistant à traiter des communiqués !



« Pour une journaliste de sa trempe, s’obliger à traiter de communiqués de presse, qui plus est, obsolètes et dépassés, c’est le comble de l’humiliation. Le Synpics prend à témoin l’opinion qu’au-delà des questions de droits du travail, il est inacceptable de laisser des pratiques dictatoriales avoir cours et pour victime des femmes dont le professionnalisme et l’honnêteté intellectuelle ne sont plus à démontrer », termine-t-il.



